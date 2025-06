Neue Impulse für Transport und Logistik in Oberösterreich

Oberösterreichs Landesrat für Infrastruktur und Mobilität Günther Steinkellner nutzt die internationale Fachmesse „transport logistic 2025“ in München, um Einblicke in neueste Innovationen für sichere und effiziente Transportwege zu gewinnen.Im Austausch mit Branchenführern, wie etwa den Stadtbahn-Experten von Stadler, stehen moderne Ansätze zur Optimierung von Logistikrouten und Verkehrsflüssen im Mittelpunkt.„Ein gut funktionierendes Logistiknetz ist das Fundament unserer Versorgungssicherheit und Standortqualität.Hier in München sehe ich praxisnahe Lösungen für die Gestaltung moderner Transportwege und effizienter Routenplanung – sei es auf der Straße, der Schiene oder in intermodalen Knotenpunkten“, stellt der Politiker fest.Landtagsabgeordneter Peter Handlos unterstreicht: „Wir nehmen wichtige Ideen für optimierte Verkehrsströme und smarte Logistik mit.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login