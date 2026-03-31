Neue Hybridlok zieht die Züge der Steiermarkbahn

31.03.2026

Flotte wird um eine Vectron Dual Mode von Siemens aufgestockt. Die Maschine ist teilweise „made in Styria“.

Neue Hybridlok zieht die Züge der Steiermarkbahn Bild: StB-Harry Schiffer / Von links: Dr. Joachim Pichler, Prokurist Steirische Tourismusmarketing GmbH, DI Dr. Karl Strasser, MBA, Leitung Business Units Mainline u. Urban Transport CEE, Siemens AG Österreich, Verkehrslandesrätin Mag. Dr. Claudia Holzer, LL.M., Peter Kronberger, Geschäftsführer Steiermarkbahn
Die Steiermarkbahn erweitert ihre Flotte um eine moderne Vectron Dual Mode von Siemens Mobility und setzt damit ein starkes Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung.Die neue Lokomotive vereint steirische Bahntechnologie - darunter die in Graz produzierten Drehgestelle - mit einer umweltfreundlichen und flexiblen Traktionslösung.Die neue Hybridlok wird im gemeinsam organisierten Güterverkehr zwischen Österreich und Deutschland eingesetzt, den die Steiermarkbahn Transport & Logistik GmbH in Zusammenarbeit mit Partnern abwickelt.Sie fährt unter Oberleitung elektrisch und wechselt auf nicht elektrifizierten Strecken automatisch in den Dieselbetrieb.Darüber hinaus kann der Dieselmotor mit HVO-Treibstoff betrieben werden.

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