Neue Geschäftsführung bei Hödlmayr Rail Logistics

Als multimodaler Fahrzeuglogistik-Spezialist verbindet und optimiert Hödlmayr die Nutzung aller Transportmittel.Definierter Schwerpunkt hierbei ist der kontinuierliche Ausbau des Bereiches „International Rail Logistics“.Dafür wurden Liudmyla Tarasenko und Georg Schiefer zu operativen Geschäftsführern der Hödlmayr Rail Logistics GmbH mit Sitz in Schwertberg bestellt.Liudmyla Tarasenko ist seit elf Jahren in der Hödlmayr Gruppe tätig.Zuvor sammelte sie Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Logistik – schwerpunktmäßig in der Lagerlogistik sowie in der Seefracht-Containerlogistik.

