Neue Geschäftsführung am Flughafen Graz

Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig haben Langzeitdirektor Gerhard Widmann am 1. Jänner 2021 abgelöst.

Bild: Hinterleitner / Am Foto von links: DI Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz, Mag. Jürgen Löschnig, Mag. Gerhard Widmann, Wolfgang Grimus/EMBA, Stadtrat Dr. Günther Riegler.

Der Flughafen Graz startet mit einer neuen Geschäftsführung in das Jahr 2021.Nachdem Gerhard Widmann am 31.Dezember 2020 in Pension gegangen ist und damit seine aktive Zeit als Direktor des Flughafens beendet hat, haben Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig mit 1.Jänner 2021 die Geschäftsführung übernommen.Gerhard Widmann war seit dem 1.