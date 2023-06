Neue Bahntransporte von Bozen nach Österreich

Aufgrund der Borkenkäfer-Plage in Südtirol müssen große Mengen Holz schnell aus der Region zu anderen Sägewerken transportiert werden.

In den vergangenen Jahren wurden die Wälder Südtirols von einer massiven Borkenkäfer-Plage heimgesucht.Damit diese nicht weiteren Schaden anrichten, wird aktuell im Rekordtempo abgeholzt.Allerdings stoßen die Südtiroler Sägewerke mit diesen Mengen an ihre Grenzen – allein vergangenes Jahr kamen fünf Millionen Kubikmeter zusammen.Das Holz muss deshalb aus Südtirol zu anderen Sägewerken außerhalb der Region transportiert werden, um weiter verarbeitet werden zu können.Ein klarer Fall für die Schiene – doch der Bahnhof Bozen ist seit Jahren stillgelegt, weshalb de facto keine Schienentransporte in diesem Raum stattfinden konnten.