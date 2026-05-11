„Neptune Pireas“ ergänzt die Flotte von Neptune Lines

11.05.2026

Das erste von vier im Rahmen des „Genesis-Projekts“ gebauten Schiffen ist mit LNG-Dual-Fuel-Antrieb ausgestattet.

„Neptune Pireas“ ergänzt die Flotte von Neptune Lines Bild: Neptune Lines
Die Neptune Group of Companies hat die „Neptune Pireas“ in Empfang genommen.Das erste von vier im Rahmen des „Genesis-Projekts“ gebauten Schiffen der nächsten Generation stellt einen Meilenstein in der Strategie zur Flottenerneuerung und Erweiterung der Gruppe dar.Die Übergabe fand am 27.April in der Fujian Mawei Shipyard in China in Anwesenheit der Vorstandsvorsitzenden der Neptune Group of Companies, Melina Travlos, sowie Vertretern aller beteiligten Partner aus beiden Ländern statt.Der Name „Pireas“ ist inspiriert von Piräus, dem Zentrum der griechischen Schifffahrt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

MSC startet Verbindung ins Rote Meer ab Antwerpen

Der Europe-Red Sea-Middle East Express verbindet ab 10. Mai strategische Häfen in Europa mit der Golfregion.

08.05.2026

Bremerhaven macht nächsten Schritt zur Digitalisierung

Das Projekt „DigiWeser“ soll ein digitales Testfeld aufbauen, um Schiffsanläufe moderner, transparenter und effizienter zu gestalten.

07.05.2026

Hamburg ist für Österreichs Wirtschaft das „Tor zur Welt“

Die Repräsentanz von Deutschlands größtem Seehafen in Wien feiert ihr 75-jähriges Bestehen.

06.05.2026
Anzeige