„Neptune Pireas“ ergänzt die Flotte von Neptune Lines

Das erste von vier im Rahmen des „Genesis-Projekts“ gebauten Schiffen ist mit LNG-Dual-Fuel-Antrieb ausgestattet.

Die Neptune Group of Companies hat die „Neptune Pireas“ in Empfang genommen.Das erste von vier im Rahmen des „Genesis-Projekts“ gebauten Schiffen der nächsten Generation stellt einen Meilenstein in der Strategie zur Flottenerneuerung und Erweiterung der Gruppe dar.Die Übergabe fand am 27.April in der Fujian Mawei Shipyard in China in Anwesenheit der Vorstandsvorsitzenden der Neptune Group of Companies, Melina Travlos, sowie Vertretern aller beteiligten Partner aus beiden Ländern statt.Der Name „Pireas“ ist inspiriert von Piräus, dem Zentrum der griechischen Schifffahrt.