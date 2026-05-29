Bremerhaven hat jetzt einen Südhafen „Roter Sand“

29.05.2026

Mit dem neuen Standort erweitert BLG Logistics die bestehenden Kapazitäten insbesondere im Bereich technischer Bearbeitung und wasserseitiger Projektabwicklung.

Bremerhaven hat jetzt einen Südhafen „Roter Sand“ Bild: BLG Logistics / Symbolischer Banddurchschnitt zur offiziellen Einweihung des Südhafens „Roter Sand“ in Bremerhaven (v. l.): Dennis Ewert, Key Account Manager High & Heavy bei BLG Logistics, Axel Krichel, Vorstandsmitglied und COO von BLG Logistics, Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation der Freien Hansestadt Bremen, Matthias Magnor, Vorstandsvorsitzender von Logistics, sowie Victoria Prokopp, Leiterin Vertrieb High & Heavy bei Logistics.
Gestern hat der Seehafen- und Logistikdienstleister BLG Logistics den neuen Standort Südhafen „Roter Sand“ in Bremerhaven offiziell eingeweiht.Entstanden ist dort auf rund 60.000 m2 eine moderne Infrastruktur für den Umschlag und die technische Bearbeitung von Schwergut und komplexen Projektladungen.Der Südhafen „Roter Sand“ ist gezielt auf die Anforderungen der High & Heavy Projektlogistik ausgerichtet.Vier Hallen für technische Arbeiten stehen direkt an der Kaje zur Verfügung.

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