Reederei CMA CGM übernimmt Mega-LNG-Containerschiff

Die CMA CGM Notre Dame ist das erste von zehn LNG-betriebenen Schiffen mit einer Kapazität von je 24.212 TEU. Der „Riese“ fährt zwischen Asien und Nordeuropa.

Die CMA CGM Group hat die CMA CGM Notre Dame übernommen.Das mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Schiff der neuesten Generation ist das größte Containerschiff, das derzeit unter französischer Flagge fährt.Die Jungfernfahrt startete in Shanghai in China und wird Anfang Juli in Frankreich enden.Die Taufe erfolgt am 2.Juli in Le Havre.