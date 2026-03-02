Naturail begrüßt Strategie für Logistikstandort Österreich

02.03.2026

Der Schienengüterverkehr ist ein zentraler Hebel für die Weichenstellung zu einer resilienten und innovativen Logistik.

Naturail begrüßt Strategie für Logistikstandort Österreich Bild: naturail
Die Plattform Naturail begrüßt die im Jänner vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur angekündigte Logistikstandortstrategie.Damit soll der Wirtschaftsstandort Österreich gezielt gestärkt werden.  Naturail vereint Interessenvertretungen und Branchenverbände für den Schienengüterverkehr in Österreich: WKÖ-Fachverband der Schienenbahnen, VABU – Verband der Anschlussbahnunternehmen, VPI – Verband der Privatgüterwagen-Interessenten Österreichs, und CombiNet – Netzwerk Kombinierter Verkehr.Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den klimafreundlichen Verkehrsträger zu verbessern und einen Beitrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Zukunft Europas zu leisten.Alle vier Verbände betonen ausdrücklich, dass mit der Formulierung der Strategie ein erster wichtiger und lösungsorientierter Schritt zur Stärkung und Weiterentwicklung des Logistiksektors in Österreich erfolgen werde.

