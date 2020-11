Nagel-Group erhält den innocent supplier award 2020

Der Smoothie- und gekühlte Säfte-Hersteller innocent drinks hat seine Tradition fortgesetzt und seine besten Dienstleister ausgezeichnet. In der Kategorie „Best Service Award“ sicherte sich die Nagel-Group den Spitzenplatz.

„Die Nagel-Group ist zuverlässig, flexibel, einfach im Umgang und hat immer schnelle Antworten für uns“, heißt es in der Begründung. Trotz all der Herausforderungen, die das Jahr 2020 mit sich gebracht hat, konnte Nagel durchgängig zuverlässige Dienstleistungen bieten und das Servicelevel sogar weiter ausbauen.

„Diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für die außerordentlichen Leistungen unserer Mitarbeitenden in den vergangenen Monate. Der Award belegt die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Kunden und bestärkt das ganze Team, gemeinsam alles zu geben, um noch besser zu werden“, sagt Patrick Drooghaag, Deputy Head of Corporate Sales & Key Account Management bei der Nagel-Group.

Die Nagel-Group wurde als einer von vier Finalisten für die Kategorie „Best Service Award“ nominiert und jetzt als Gewinner verlautbart. Aufgrund der Corona-Situation musste auf eine feierliche Verleihung verzichtet werden. Stattdessen wurde die Auszeichnung symbolisch in der Kraftverkehr Nagel Niederlassung in Eschweiler übergeben, in der die mittlerweile europaweite Zusammenarbeit von innocent und Nagel begonnen hatte.

„Das innocent-Team bedankt sich ganz herzlich für die Zusammenarbeit und ist stolz, den Best Service Award an die Nagel-Group verleihen zu können. Es ist sehr schön, den Helden des Alltags die Wertschätzung entgegen zu bringen, die sie verdienen“, sagt Reingard Ruecker, Head of DACH Customer Supply and Logistics bei innocent drinks.

