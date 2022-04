Nächster Aufschub beim Großprojekt Semmering-Basistunnel

Deutlich kürzere Fahrzeiten bringt die neue Südstrecke nach der Inbetriebnahme der Koralmbahn Ende 2025.Von Wien nach Klagenfurt fährt man dann rund 40 Minuten schneller (in 3:20 h), von Graz nach Klagenfurt in 45 Minuten (statt heute 2h mit dem Bus). Die angepeilte Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels verschiebt sich allerdings auf das Jahr 2030.„Nach eingehender Evaluierung der baulichen, technischen und geologischen Aspekte des Großprojektes Semmering-Basistunnel zeigt sich, dass aufgrund der Störzone im Grassberg beim Vortrieb in Gloggnitz eine Verlängerung der Bauzeit unausweichlich ist“, gab der ÖBB Konzern am 15.April bekannt.

