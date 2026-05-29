ÖBB Rail Cargo Group: Neue Lokomotiven und Autotransportwagen

29.05.2026

Baustellensituation in Deutschland verursacht im Geschäftsjahr 2026 eine Mehrbelastung von 15 bis 20 Mio. EUR.

ÖBB Rail Cargo Group: Neue Lokomotiven und Autotransportwagen Bild: ÖVZ-Joachim Horvath / Die RCG-Vorstände Christoph Grasl und Bettina Castillo
Mit der Straffung von Verkehren und der Fokussierung auf klar definierte Industriesegmente verfolgt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bis 2035 eine Wachstumsstrategie.Dazu investiert das Unternehmen gezielt in neues Wagenmaterial und in zusätzliche Mehrsystem-Lokomotiven.Bei einem Hintergrundgespräch in Wien informierten die RCG-Vorstände Bettina Castillo und Christoph Grasl die Fachpresse über die Einführung von 200 Stück höhenverstellbaren Autotransportwagen sowie den Abruf von 29 Vectron-Maschinen vom Typ X-Load – erstmals auch mit Länderpaketen für die Schweiz, Belgien und die Niederlande.Die RCG ist schon längere Zeit im Segment der grenzüberschreitenden Fahrzeugtransporte tätig.Mit den Autotransportwagen will man – auch gemeinsam mit bewährten Partnern – die Entwicklung und die Zukunft in diesem Wirtschaftszweig vorantreiben.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Bahnlogistik per „Mobiler“ für die Leube Zement GmbH

2025 transportierte die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) insgesamt rund 50.000 Tonnen Hochofenschlacke für die Zementproduktion.

27.05.2026

SBB Cargo verzichtet auf 50 Bedienpunkte im Einzelwagenverkehr

Güter werden künftig dort mit der Bahn transportiert, wo eine Nachfrage seitens der Schweizer Kunden besteht

21.05.2026

Michail Stahlhut wird CEO eines Bahnintegrators

Rail Innovators Group vereint unternehmerische Geschwindigkeit mit hoher operativer Kompetenz und einem klaren Anspruch auf weiteres europäisches Wachstum

20.05.2026
Anzeige