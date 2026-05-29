ÖBB Rail Cargo Group: Neue Lokomotiven und Autotransportwagen

Baustellensituation in Deutschland verursacht im Geschäftsjahr 2026 eine Mehrbelastung von 15 bis 20 Mio. EUR.

Mit der Straffung von Verkehren und der Fokussierung auf klar definierte Industriesegmente verfolgt die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) bis 2035 eine Wachstumsstrategie.Dazu investiert das Unternehmen gezielt in neues Wagenmaterial und in zusätzliche Mehrsystem-Lokomotiven.Bei einem Hintergrundgespräch in Wien informierten die RCG-Vorstände Bettina Castillo und Christoph Grasl die Fachpresse über die Einführung von 200 Stück höhenverstellbaren Autotransportwagen sowie den Abruf von 29 Vectron-Maschinen vom Typ X-Load – erstmals auch mit Länderpaketen für die Schweiz, Belgien und die Niederlande.Die RCG ist schon längere Zeit im Segment der grenzüberschreitenden Fahrzeugtransporte tätig.Mit den Autotransportwagen will man – auch gemeinsam mit bewährten Partnern – die Entwicklung und die Zukunft in diesem Wirtschaftszweig vorantreiben.