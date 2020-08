Nachhaltige Stadtlogistik mit 100 Prozent Elektroantrieb

Mit der Integration eines neuen Volvo FL Electric Truck in die E-Flotte des nachhaltigen City-Verteilerzentrums „Oslo City Hub“ erreicht DB Schenker das selbst gesteckte Ziel, die Stadtlogistik für Oslo bis 2020 ohne direkte Emissionen durchzuführen. Das erste Fahrzeug wurde am 12. August von Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg enthüllt.

Norwegens erster serienmäßig produzierter 16-Tonnen-Lkw mit Elektroantrieb ermöglicht DB Schenker, die Logistik in Oslo und regional darüber hinaus vollständig nachhaltig zu betreiben. Die Einführung des neuen Fahrzeugtyps wird von Enova, der staatlichen Energieagentur Norwegens, finanziell unterstützt

Erna Solberg sagte bei der Enthüllung des neuen Lkw in Oslo: „Wenn es um neue grüne Technologie geht, sind wir auf ambitionierte und innovative Akteure wie DB Schenker angewiesen.“ Mit erheblichen Investitionen in Elektrofahrzeuge sowie einem zentral gelegenen Logistikterminal weise dieses Unternehmen den Weg.



Der Volvo FL Electric Truck wird mit einer Kapazität für ein zulässiges Gesamtgewicht von 16 Tonnen in Oslo zum Einsatz kommen. Er stößt keine direkten Emissionen aus (gemeint sind die Emissionen Tank-to-Wheel, z.B. CO2 und Stickoxide), verursacht keinen Motorenlärm und bedient die steigende Nachfrage nach städtischen Transportlösungen bei gleichzeitiger Senkung der Umweltbelastung. Der Lkw wird – ebenso wie der Oslo City Hub – weitestgehend mit erneuerbarer Energie aus norwegischer Wasserkraft betrieben.



Insgesamt hat DB Schenker elf neue Lkw mit Elektro-Antrieb für die Stadtlogistik in Oslo bestellt. Sie werden dieselgetriebene Trucks ersetzen. Symbolisch für das Erreichen des Nachhaltigkeitsziels wurde der erste von drei Volvo FL Electric Truck mit der Aufschrift „100% elektrisch in Oslo“ versehen. Der „Oslo City Hub“ wurde im Mai 2019 von DB Schenker im Zentrum der norwegischen Hauptstadt eröffnet.

Bis Ende 2020 wird die Ökostrom-Flotte 23 Fahrzeuge umfassen, darunter auch elektrisch betriebene E-Lieferwagen und E-Fahrräder. Bald werden in Oslo täglich rund 800 Sendungen mit einem Elektrofahrzeug zugestellt.

DB Schenker strebt an, seine weltweiten spezifischen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 2006 zu reduzieren. Der regionale, aber erfolgreiche Nachweis eines nachhaltigen Konzepts für urbane Logistik ist auf diesem Weg ein weiterer Meilenstein.

