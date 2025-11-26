myflexbox geht jetzt auch in München an den Start

Mit durchschnittlich 93 zugestellten Paketen pro Haushalt und Jahr ist die bayerische Metropole „Pakethauptstadt“.

Bild: LHM-Michael Nagy-Presseamt / Von links: Christian Müller, Geschäftsführer Münchner Wohnen, Mobilitätsreferent Georg Dunkel, Bürgermeister Dominik Krause und Jonathan Grothaus, CEO & Founder von myflexbox, haben am Paulanerplatz in der Au die neue München Box vorgestellt.

Mit der „München Box“ hat die bayerische Landeshauptstadt in Kooperation mit dem österreichischen Paketboxspezialisten myflexbox und dem Plattformanbieter DeinFach den Startschuss zu einem alternativen Lieferkonzept gegeben.Es soll dazu beitragen, den Zustellverkehr zu reduzieren und umweltfreundlicher zu gestalten.Ziel sei eine „möglichst nachhaltige Paketlogistik“, wie die Stadt München ankündigt.Wie beim White-Label-Anbieter üblich, können an den neuen Stationen Pakete anbieterübergreifend empfangen und versendet werden.Neun München Boxen mit Platz für, je nach Größe, bis zu 200 Pakete sind derzeit in Betrieb, weitere folgen.