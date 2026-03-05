myDPD-App: Meilenstein von einer Million Downloads

Für den privaten österreichischen Paketdienst ist die Digitalisierung ein zentrales Element der Unternehmensstrategie.

Das Paketlogistikunternehmen DPD Austria meldet das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins in seiner Digitalstrategie.Die myDPD-App wurde über eine Million Mal heruntergeladen und gehört damit zu den erfolgreichsten Paket-Apps Österreichs.Zu den meistgenutzten Funktionen zählen u.a.Live-Tracking, die kurzfristige Änderung der Zustelloptionen und die Umleitung in einen Pickup Paketshop oder an eine Paketstation.