„My Flexbox“ etabliert sich als neutrales Smart-Locker Netzwerk

Die Smart-Locker der Salzburg AG namens „My Flexbox“ eröffnen dem Handel einen neuen Vertriebsweg. Damit können Zustellungen und Retouren 24/7 kontaktlos abgewickelt werden und regionale Händler ohne Zusatzkosten, Aufbau einer eigenen Infrastruktur oder technischen Barrieren ihre Kunden erreichen.

„Ziel des neuen Services ist es, allen Nutzern Zeit, Stress und unnötige Wege zu ersparen und somit auch die CO₂ Bilanz positiv zu beeinflussen. Mit der ‚My Flexbox‘gehen wir nicht nur einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. In Zeiten wie diesen unterstützen wir durch die kontaktlose Übergabemöglichkeit auch die aktuellen Covid-Sicherheitsmaßnahmen“, erklärt Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG.



Die Anwendung ist ähnlich wie bei den Abholstationen der Österreichischen Post aufgebaut. Mit zehn Standorten in Salzburg sowie weiteren über 20 Stationen in Wien und Wien Umgebung und ab Ende November auch in Klagenfurt können unkompliziert und kontaktlos Waren hinterlegt und abgeholt werden. Die „My Flexbox“ Standorte befinden sich an wichtigen Verkehrsschnittstellen, in Wohnsiedlungen oder direkt beim Nahversorger, wie beispielsweise bei vielen Filialen von Lidl-Österreich.



Genutzt werden die Smart-Locker schon von vielen Österreichischen KMU’s, hierunter sowohl Händler aus dem Elektronik- als auch Getränkebereich, die so den Einstieg in die Direktvermarktung ganz einfach und unkompliziert schaffen. Besonders geeignet ist diese Lösung für den Spielzeug- und Buchhandel sowie für Bekleidungsgeschäfte.



Der Aufbau von wettbewerbsfähigen Netzwerken zur Paketabholung ist nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa aufgrund der pandemischen und daraus abgeleitet wirtschaftlichen Situation ein aktuelles Thema. Verschiedene Anbieter setzen hier auf unterschiedliche Strategien.

Die Salzburg AG sieht die Chance von „My Flexbox“ darin, österreichweit eine offene Vertriebsplattform, die von jedem Händler unkompliziert nutzbar ist, anzubieten. Auch für Gemeinden, Wohnbauträger, Institution und verschiedenste Unternehmen ist das Smart-Locker System vielseitig anwendbar.

„My Flexbox“ ist ein Corporate Startup der Salzburg AG dessen Ziel es ist, das größte anbieterunabhängige Smart-Locker Netzwerk in Österreich zu entwickeln und zu betreiben. So können langfristig die Zettel im Briefkasten eliminiert, unnötige Lieferwege reduziert und CO2 eingespart werden. Daneben wird v.a. dem lokalen Handel ein neue, zeitlich flexible und kontaktloser Vertriebskanal eröffnet.

www.myflexbox.at; www.salzburg-ag.at