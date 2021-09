München-Riem – Wels: Neuer Direktzug der Kombiverkehr

Zum Service gehören nationale Gateway-Anschlüsse in Deutschland und Österreich sowie internationale Weiterleitungen.

Die Kombiverkehr hat eine neue intermodale Verbindung zwischen Deutschland und Österreich eröffnet.Seit Anfang dieser Woche verkehren Züge im Direktverkehr zwischen den Terminals München-Riem und Wels CTT.Jeweils drei Abfahrten pro Woche und Richtung werden fahrplanmäßig angeboten.Annahmeschluss für Container, Tankcontainer und Wechselbehälter ist in München montags, mittwochs und freitags um 19:50 Uhr, in der Gegenrichtung ab Wels dienstags und donnerstags um 17:45 Uhr und samstags um 15:00 Uhr.Die Züge erreichen die Zielterminals über Nacht, sodass Ladeeinheiten in den frühen Morgenstunden abgeholt und beim Empfänger zugestellt werden können.