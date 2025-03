Müller Transporte engagiert versierten „Frische“-Spezialisten

Michael Exner (46) verstärkt ab sofort das Team von Müller Transporte als „Key Account & Business Development Manager“ für den Geschäftsbereich „Frische“. Der Diplombetriebswirt und Absolvent der Donau-Universität Krems verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Lebensmittel- und Agrarbranche sowie in der Frischelogistik.Vor seinem Wechsel zu Müller Transporte war er als Standort- und Betriebsleiter eines Floristik-Unternehmens tätig und zuvor als Geschäftsführer zweier Tomatenproduktionsbetriebe. Fritz Müller, CEO von Müller Transporte: „Mit Michael Exner gewinnt unser Unternehmen einen erfahrenen Experten mit umfassender Branchenkenntnis im Logistik- und Frischebereich.In seiner neuen Rolle wird er maßgeblich zur Weiterentwicklung und Stärkung des Bereichs ‚Frische‘ beitragen, Kundenbeziehungen intensivieren und innovative Lösungen für die Optimierung der Logistikprozesse vorantreiben.

