Müller-Guttenbrunn Gruppe schickt Eisen per Bahn auf Reisen

Das Unternehmen fährt ein strategisches Logistik-Programm mit eigenen Wagen, durchfahrenden Lokkonzepten und festen Korridoren in Richtung Italien.

Seit Jahren ist die Amstettner Müller-Guttenbrunn Gruppe (MGG) konsequent bestrebt, Recyclingmaterial – und hier vor allem Eisenschrott – von der Straße auf die Schiene zu verlagern.Die technischen Voraussetzungen dafür sind gegeben, denn das Unternehmen verfügt dank direkter Anschlussgleise in den meisten Werken über ideale Voraussetzungen für den Warentransport per Bahn.Und dass diese Infrastruktur auch genutzt wird, belegen die MGG-Transportzahlen eindrucksvoll: Aktuell bewegt die Gruppe rund 25.000 Tonnen Sekundärrohstoffe pro Monat auf der Schiene.Ein typischer Zug umfasst dabei etwa 22 Wagen mit jeweils rund 1.