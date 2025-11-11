MSC verbindet Serbien und Triest auf der Schiene

11.11.2025

Die Strecke wird wöchentlich mit einer Kapazität von über 70 TEU für Autoteile, Erze, Maschinen, Verpackungsmaterialien und Konsumgüter bedient.

MSC verbindet Serbien und Triest auf der Schiene Bild: MSC.webp
MSC hat einen neuen intermodalen Schienengüterverkehr vom Terminal Batajnica bei Belgrad eingerichtet.Dieser verbindet Serbien direkt mit dem Hafen Triest.Damit baut das weltweit aktive Schifffahrts- und Logistikunternehmen das intermodale Netz kontinuierlich aus, um die Konnektivität und Effizienz in ganz Europa zu stärken.  Der neue Bahnservice hat im Oktober 2025 den Betrieb aufgenommen.Er richtet sich an Kunden, die Autoteile, Erze, Maschinen, Verpackungsmaterialien und Konsumgüter versenden.

