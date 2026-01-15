MSC optimiert Dienste von Asien zum Mittelmeer

Direkter Anlauf im Hafen Triest verkürzt die Laufzeit und bietet direkten Zugang zu mehreren Adriahäfen.

Die MSC Mediterranean Shipping Company kündigt deutliche Verbesserungen der Liniendienste „Dragon” und „Jade” an.Beide sollen künftig kürzere Laufzeiten und eine verbesserte Anbindung von Asien zum Mittelmeerraum bieten.Der „Dragon”-Dienst nimmt einen neuen Direktanlauf in Triest auf.Das verkürzt die aktuelle Transitzeit um fünf Tage und bietet Anschlüsse Koper, Rijeka, Venedig, Ravenna sowie Ancona.Der „Jade”-Dienst wird ebenfalls durch einen neuen Anlauf in Fos-sur-Mer verbessert, wodurch sich die Transitzeit um sieben Tage reduziert.