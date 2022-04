MSC Group vor Kauf von Bolloré Africa Logistics

Die Transaktion im Wert von 5,7 Mrd. Euro umfasst alle Transport- und Logistikaktivitäten der Bolloré Gruppe in Afrika.

Die MSC Group und Bolloré SE haben einen Vertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Bolloré Africa Logistics (einschließlich aller Transport-, Logistik- und Terminalaktivitäten der Bolloré-Gruppe in Afrika sowie der Terminalaktivitäten in Indien, Haiti und Timor-Leste) abgeschlossen.Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung folgt auf einen gründlichen und positiven Konsultationsprozess mit den Arbeitnehmervertretern der Bolloré Group.Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von Genehmigungen, unter anderem durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.Mit der Übernahme von Bolloré Africa Logistics bekräftigt die MSC Group ihr langjähriges Engagement, in Afrika zu investieren und die Lieferketten auf dem Kontinent zu stärken sowie ihn mit dem Rest der Welt zu verbinden.Bolloré Africa Logistics betreibt ein Netzwerk mit 250 Tochtergesellschaften und fast 21.