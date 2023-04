Mosolf startet Hafenlogistik in Wilhelmshaven

Mit dem Eintritt in das neue Geschäftsfeld will der Systemdienstleister ein modernes RoRo-Autoumschlag-Terminal entwickeln.

Der 21.April 2023 markierte den Eintritt der Mosolf Group in das Geschäftsfeld der Hafenlogistik an ihrem deutschen Standort in Wilhelmshaven.Der Systemdienstleister der Automobilindustrie will dort künftig die einzelnen Prozessschritte im Fahrzeugumschlag sowie die dazugehörigen Dienstleistungen gesammelt im Hafen abwickeln.Mit MG Motor Deutschland konnte ein erster prominenter Kunde aus dem Automobilsektor gewonnen werden. Zu den Aufgaben der hochspezialisierten Teams des Automobillogistikers gehören das Löschen der Ladung im JadeWeserPort, die Lagerung der Fahrzeuge, die Auslieferungsinspektion sowie die Verteilung im Hinterland.