Mosolf Group positioniert sich in Cuxhaven

Neuer Standort markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung eines Hafennetzwerks.

Die Mosolf Group, einer der führenden Systemdienstleister der Automobilindustrie in Europa, verstärkt ihre Importkapazitäten mit einer neuen Stellplatzfläche in Cuxhaven.Das Gelände, welches von der Cuxport GmbH vermietet wird, bietet insgesamt Platz für bis zu 4.500 Fahrzeuge, wovon 3.500 Stellplätze von Mosolf genutzt werden.Die Aufnahme der operativen Aktivitäten am Standort startet im November 2023.