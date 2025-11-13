Moon Power bringt die Logistik an die Steckdose

Die Porsche Holding-Tochter bietet vielseitige Ladelösungen für jeden Zweck. Megawatt Charging kommt als nächster Schritt.

Unter dem Namen „Moon Power“ betreibt die Porsche Holding Salzburg ein Elektromobilitäts-Kompetenzzentrum, das in mittlerweile 26 Ländern aktiv ist.Es rückt u.a.die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs in den Fokus und fördert das sogenannte Truck Charging.„Im Schwerlastbereich gibt es andere Anforderungen als im Individualverkehr mit dem Elektroauto.