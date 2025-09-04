Modalink verwaltet künftig das Terminal Antwerp Mainhub

Das Joint Venture von Lineas und FS Logistix soll die Schienengüterverkehrsdienste zu wichtigen europäischen Routen verbessern.

Lineas, Europas größtes privates Schienengüterverkehrsunternehmen, und FS Logistix, der europäische multimodale Systembetreiber der FS Italiane Group, präsentieren Modalink: Das Joint Venture zielt darauf ab, die Effizienz und Konnektivität der Schienengüterverkehrsdienste im Antwerp Mainhub in Richtung wichtiger europäischer Routen zu erhöhen.Der Standort ist einer der wichtigsten Terminals in Antwerpen, dem zweitgrößten Hafen Europas gemessen an den umgeschlagenen TEU.Er hat eine Fläche von 200.000 m², 8 Gleise mit einer Länge von 700 Metern sowie 3 Portalkräne und 6 Straddle Carrier.Er kann bis zu 200.