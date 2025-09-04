Modalink verwaltet künftig das Terminal Antwerp Mainhub

04.09.2025

Das Joint Venture von Lineas und FS Logistix soll die Schienengüterverkehrsdienste zu wichtigen europäischen Routen verbessern.

Modalink verwaltet künftig das Terminal Antwerp Mainhub Bild: Lineas
Lineas, Europas größtes privates Schienengüterverkehrsunternehmen, und FS Logistix, der europäische multimodale Systembetreiber der FS Italiane Group, präsentieren Modalink: Das Joint Venture zielt darauf ab, die Effizienz und Konnektivität der Schienengüterverkehrsdienste im Antwerp Mainhub in Richtung wichtiger europäischer Routen zu erhöhen.Der Standort ist einer der wichtigsten Terminals in Antwerpen, dem zweitgrößten Hafen Europas gemessen an den umgeschlagenen TEU.Er hat eine Fläche von 200.000 m², 8 Gleise mit einer Länge von 700 Metern sowie 3 Portalkräne und 6 Straddle Carrier.Er kann bis zu 200.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Jetzt mehr Kapazität am Metrans-Terminal in Prag

Der tschechische Standort spielt für das Bahnlogistikunternehmen seit jeher eine wesentliche Rolle.

03.09.2025

Aus Duisburg-Ruhrort Hafen DUSS wird „Rail Hub Duisburg“

Das kontinentale Terminal im Ruhrorter Hafen ist ein wichtiger Gateway-Knotenpunkt im europäischen Netzwerk der Kombiverkehr.

02.09.2025

„Panther Shuttle“: Schon das erste Jahr ist erfolgreich gelaufen

Seit Anfang September 2024 rollen die Züge von Tailwind Intermodal zwischen dem Hafen Koper und Graz.

01.09.2025
Anzeige
Anzeige