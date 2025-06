Mit Gesamtlösungen auf dem Weg zu Unentbehrlichkeit

Weil es immer mit der Zeit gegangen ist, gibt es das 1981 gegründete Familienunternehmen Jerichtrans heute noch. Jetzt bringt der neue Geschäftsführer Felix Müller-Mezin frischen Wind in die Betriebsabläufe. Gemeinsam mit seinem Team verfolgt er eine Strategie, geprägt von Kooperationen und hoher Flexibilität.

Da verstehen sich zwei Menschen blendend.Beim gemeinsamen Foto für den Artikel über den Generationswechsel bei der Firma Jerichtrans zeigen Daniela Müller-Mezin und ihr Sohn Felix Müller-Mezin keine Berührungsängste.Freundlich blicken Mutter und Sohn vor dem Aufgang in die Firmenzentrale in die Kamera.Es bestehen keine Diskrepanzen.Das ist auch gut so.