Milšped Group vollzieht Markteintritt in Ungarn

In Ungarn gibt es einen neuen Logistikdienstleister.Dort hat kürzlich Milšped Ungarn die Tätigkeit aufgenommen.Das Unternehmen der serbischen Milšped Group bietet Zollabfertigungs-, internationale Straßentransport- und Lagerdienstleistungen an.„Die direkte Verbindung zwischen den Unternehmen in Serbien und Ungarn bietet die Möglichkeit für umfassende und effiziente Logistiklösungen zwischen diesen beiden Ländern.Dieser Schritt bringt Vorteile für unsere Kunden und Partner, darunter die Vereinfachung von Zollverfahren, die Beschleunigung von Grenzübertritten, Lagermöglichkeiten in Ungarn und die Organisation des internationalen Straßentransports", erklärt Žarko Matin, Vorstandsmitglied der Milšped Group und CEO von Milšped Hungary.

