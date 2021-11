Millionen-Investition in DSV Fulfilment Factories

DSV wird in 20 automatisierte DSV Fulfilment Factories in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik (APAC) investieren.Diese groß angelegten Multi-User-Anlagen ermöglichen es dem Logistikunternehmen, Kunden aller Größenordnungen in verschiedenen Märkten und Vertriebskanälen, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich, Lagerautomatisierung anzubieten.Für viele Unternehmen - vor allem für kleine und mittlere - ist die Optimierung der Lagerhaltung eine Herausforderung, um der steigenden Nachfrage im E-Commerce gerecht zu werden.Sie benötigen sowohl die Effizienz von automatisierten Prozessen als auch die Flexibilität, um Nachfrageschwankungen zu bewältigen.Gleichzeitig müssen die Lager strategisch günstig in der Nähe des Endverbrauchers liegen, um eine schnelle Verteilung in die umliegenden Gebiete zu gewährleisten.

