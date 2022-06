Metrans mit neuer Route von China nach Europa

Hervorgerufen durch den Ukraine-Krieg wurden auch die üblichen Bahnstrecken der „Neuen Seidenstraße" unterbrochen.Sie verliefen bis Februar über Małaszewice und Russland, oder über die Ukraine und erreichten die Slowakei über das Terminal Dobrá bei Čierna nad Tisou.Weil die Warenströme nicht völlig zum Erliegen gekommen sind, arbeitete die Metrans-Abteilung „Seidenstraße" mit ihren Partnern intensiv daran, eine neue Route und eine Alternative zum üblichen Nordkorridor zu finden.Gelungen ist dies in der ersten Maihälfte, als sich für den intermodalen Anbieter ein neues Tor nach Europa für die Warenströme aus China öffnete.Dabei handelt es sich um den sogenannten Mittleren Korridor, bei dem Container aus China an der Ostküste des Schwarzen Meeres ankommen, dieses per Schiff überqueren und im rumänischen Hafen Constanza den EU-Raum erreichen.

