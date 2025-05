Metrans etabliert sich als Vorreiter für grüne Logistik

Die HHLA-Bahntochter bietet ihren Kunden effiziente Transportlösungen von der Kaikante bis weit in das europäische Hinterland.

Was 1995 mit einer 25-Prozent-Beteiligung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an der damals jungen Metrans begonnen hatte, ist heute ein dichtes Netzwerk aus sieben Hub-Standorten und 13 weiteren Bahnterminals in acht Ländern.Mehr als 650 Ganzzüge pro Woche verbinden Metropolen und Wirtschaftsregionen quer durch Europa – von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer, von der Adria bis zur Ostsee.Gegründet wurde die Metrans 1991 von Jiri Samek, einem Visionär der Güterbahnlogistik.Seine Idee: ein „Hub & Shuttle“-System mit eigenen Terminals und fest terminierten Zügen für zuverlässige Containerverkehre auf der Schiene.Die HHLA erkannte früh das Potenzial dieses Modells und trieb den Ausbau konsequent voran.