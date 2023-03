Metrans beteiligt sich an kroatischer Adria Rail

Metrans, die Bahntochter der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), investiert in die Erweiterung ihres Netzwerks nach Südosteuropa.Mit einer Beteiligung an der kroatischen Adria Rail und einem weiteren Terminal in Ungarn baut das Unternehmen das Angebot an hochfrequenten Schienenverbindungen und Hinterland-Terminals sukzessive aus.Im März 2023 beteiligte sich Metrans zu 51 Prozent an der kroatischen Adria Rail.Das Unternehmen ist nicht nur Bahnoperateur, sondern bietet als EVU auch eigene Bahnverkehre aus der Adria-Region nach Zentral- und Südosteuropa an.Zur Adria Rail gehört zudem das Inlandterminal im serbischen Indija, nahe der Hauptstadt Belgrad.

