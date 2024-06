„Metal Valley Train“ bringt Obersteiermark auf Schiene

Der Bahnlogistiker Innofreight hat am 4.Juni den „Metal Valley Train“ vorgestellt.Der aus 36 Containern zusammengesetzte Zug bietet insgesamt 24 Städten, Unternehmen und Institutionen aus der östlichen Obersteiermark eine Bühne, die in ganz Europa unterwegs sein wird.„Der ‚Metal Valley Train‘ feiert unsere Region in der zentralen Obersteiermark und will die Gemeinden und Wirtschaftstreibenden auf der Schiene noch näher miteinander verbinden.Er soll – wo immer er hinkommt – die Vorzüge unseres Lebensraums präsentieren“, sagte Innofreight-Eigentümer Peter Wanek-Pusset.

