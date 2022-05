Mercedes-Benz: Komplett klimaneutral mit DB Cargo

Mercedes-Benz bringt noch mehr Neufahrzeuge, darunter auch vollelektrische Mercedes-EQ Fahrzeuge, auf die Schiene. Seit Anfang 2022 transportiert DB Cargo Automobiel vom Werk Rastatt auch nach Zeebrugge und Bremerhaven.Die Verbindung Rastatt-Koper hatte sich bereits seit längerer Zeit bewährt und wurde daher verlängert.Somit bedient DB Cargo Logistics nun komplett die süddeutschen Werke Rastatt und Sindelfingen – und hat dafür eigens in zusätzliche Autotransportwagen investiert.Auf allen Verbindungen setzt der Stuttgarter Automobilhersteller in Deutschland und Österreich auf DBeco plus und in den angrenzenden Ländern auf DBeco neutral.

