Meilenstein für ELP und den Schienengüterverkehr

05.09.2025

Am 3. September wurde mit der Übergabe der EuroDual 272-4 an HVLE die 100. Lokomotive in Betrieb genommen.

Meilenstein für ELP und den Schienengüterverkehr Bild: Stadler
Was mit einer kreativen Idee und einer klaren Vision begonnen hat, ist heute Realität: Eine moderne Flotte leistungsstarker Hybrid-Lokomotiven, die auf die wachsenden Anforderungen der Kunden und die Marktveränderungen proagieren.Die 100.Lokomotive steht exemplarisch für eine Entwicklung, die in hohem Tempo voranschreitet, getrieben durch die steigende Nachfrage nach längeren und schwereren Zügen, sowie effizienten und flexiblen Logistiklösungen.ELP konzentriert sich auf innovative sechsachsige Hybridlokomotiven von Stadler und setzt damit neue Standards im europäischen Schienengüterverkehr.Die EuroDual und die Euro9000 Lokomotiven revolutionieren mit ihrer Kombination aus Elektro- und Dieselbetrieb den europäischen Schienengüterverkehr und ermöglichen auch reibungslose Last-Mile und Rangieroperationen.

