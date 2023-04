Bald mehr Landstrom im Duisburger Hafen

Bild: MWIKE NRW / Von links: Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur, Lars Nennhaus (Vorstand Betrieb und Technik, duisport), Ann Kathrin Stinder (Junior Project Manager Corporate Development and Strategy, duisport), Alexander Garbar (Head of Corporate Development and Strategy, duisport) und Stefan Leuchten (MWIKE).