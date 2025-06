Mehr als 470 Mio. EUR für die Bahnlogistik

Als Gesamtpaket fließen bis 2030 rund 19,7 Mrd. EUR in den Ausbau des heimischen Bahnnetzes; zusätzlich sind 4,8 Mrd. EUR für die Instandhaltung reserviert.

Innovation mit Weitsicht für eine starke Bahninfrastruktur in Österreich verspricht der Rahmenplan 2025-2030 der ÖBB Infrastruktur AG.Details dazu präsentierten Mobilitätsminister Peter Hanke und ÖBB Generaldirektor Andreas Matthä gestern in Wien.Investitionen in Höhe von 3,2 Mio.EUR pro Jahr sollen die Kontinuität und Modernisierung der österreichischen Bahninfrastruktur sicherstellen.Rund 1,4 Mrd.