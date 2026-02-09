Mehr als 400 Mio. Pakete für Österreichs KEP-Dienste

Der Markt wächst weiter robust. Triebfeder ist das B2C I C2C-Segment, während der B2B-Sektor schwächelt.

2025 haben Kurier-, Express- und Paket-Dienste (KEP) in Österreich erneut mehr Pakete transportiert als im Jahr davor.Laut aktuellem „Branchenradar KEP-Dienste in Österreich“ ist das Paketaufkommen um 18,3 Mio.Stück oder 4,6 Prozent auf rund 415,6 Mio.Stück gestiegen.Befeuert wurde die Nachfrage insbesondere vom B2C | C2C-Markt, der im Jahresabstand absatzseitig um 7,2 Prozent zugelegt hat.