Medway steigt neu in die Märkte Österreich und Frankreich ein

23.12.2025

Der Medlog-Ableger bietet erstmals Transporte zwischen Linz bzw. Wels und dem Hafen Triest an.

Medway steigt neu in die Märkte Österreich und Frankreich ein Bild: Medway
Medway, die Eisenbahngesellschaft der MSC-Tochter Medlog, ist vor kurzem mit neuen Verbindungen in Österreich und Frankreich an den Start gegangen.Sie sind darauf ausgelegt, sich in das bestehende intermodale Netzwerk des Logistik- und Speditionsunternehmens zu integrieren und damit die Verknüpfung zu anderen europäischen Hubs sicherzustellen.So hat Medway am 17.Dezember erstmals einen Bahnservice durchgeführt, der die Städte Linz und Wels mit dem Hafen Triest verbindet.Dieser Verkehr, der künftig regelmäßig ablaufen soll, „wird besonders vorteilhaft für Kunden aus den Bereichen Forstwirtschaft, Papier, Zellstoff, Automobil und Einzelhandel sein, die stark auf Nord-Süd-Frachtströme angewiesen sind“, verkündet der Bahnbetreiber.

