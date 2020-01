Mayr Melnhof Holz investiert 130 Mio. Euro am Standort Leoben

Die Mayr-Melnhof Holz Holding AG steht vor der größten Investition in der Unternehmensgeschichte.In den kommenden Jahren sollen 130 Mio.Euro unter anderem in den Bau einer modernen Brettsperrholz-Fertigung am Standort Leoben fließen.Außerdem ist die Errichtung eines neuen Sortier- und Hobelwerks sowie eines vollautomatisierten Hochregallagers geplant.In einem weiteren Schritt soll das bestehende Sägewerk modernisiert werden.

