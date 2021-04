Matzhold Logistik investiert in ultraleichte Sattelauflieger

Die Johannes Matzhold GmbH aus Unterfladnitz in der Steiermark investiert in ultraleichte Sattelauflieger von Berger Ecotrail.In den letzten Wochen wurden fünf neue Fahrzeuge in Dienst gestellt.Mit dem geringen Eigengewicht und der zusätzlich verbreiterbaren Ausrüstung kann das Unternehmen jetzt noch flexibler auf Kundenanforderungen reagieren.Das im Jahr 1988 als Einzelfirma gegründete Johannes Matzhold GmbH hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und an die wechselnden Anforderungen des Marktes angepasst.Der schnell wachsende Familienbetrieb stellt den Kunden ein breites Leistungsspektrum in den Bereichen Transport, Spedition und ökologieorientierte Logistiklösungen zur Verfügung.

