Maersk erwartet Abkühlung des Ocean-Marktes

Mit dem Krieg in der Ukraine, einer Energiekrise in Europa, der hohen Inflation und einer sich abzeichnenden globalen Rezession sind viele dunkle Wolken am Horizont zu sehen.Das drückt auf die Kaufkraft der Verbraucher, was sich wiederum auf die weltweite Transport- und Logistiknachfrage auswirkt.„Während wir davon ausgehen, dass eine Verlangsamung der Weltwirtschaft zu einer Abschwächung des Ocean-Marktes führen wird, werden wir die Wachstumschancen in unserem Logistikgeschäft weiter verfolgen", erklärt Søren Skou, CEO von A.P.Moller – Maersk.

