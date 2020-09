Maersk bindet Hamburg Süd noch stärker an sich

Neue globale Struktur stellt Kundenbeziehungen und innovative Logistiklösungen der beiden Containerreedereien in den Vordergrund.

Um ihre Kundennähe noch weiter zu steigern, erhält die Hamburg Süd bis zum Ende des dritten Quartals 2020 eine neue Organisationsstruktur. Dazu werden zum einen die organisatorischen und geografischen Strukturen der Areas stärker an die der Muttermarke Maersk angepasst. Zum anderen erhält jede Region des Unternehmens ein Regional Ocean Management, das für alle Marken in der Maersk-Gruppe zusammen bestimmte Aufgaben übernimmt.

Darüber hinaus wurde in der Hamburg Süd-Zentrale ein Extended Management Team ins Leben gerufen, das aus dem CEO, dem CFO und den global verantwortlichen Führungskräften für Marketing, Key Account Management, Customer Experience, IT und Human Resources besteht. Es soll mit einem ganzheitlichen Ansatz für die nachhaltige Entwicklung der Marke mit einem differenzierten Service- und Dienstleistungsmodell sorgen.

Vincent Clerc, CEO der Unternehmenssparte Ocean & Logistics bei A.P. Moller – Maersk: „Die Hamburg Süd ist eine starke Marke, die mit ihrem besonderen Kundenversprechen das Angebot von Maersk optimal ergänzt. Indem wir die Produktteams näher zusammenbringen, verbessern wir die Abstimmung untereinander und erreichen, entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden, eine bessere Markenpositionierung. Das ermöglicht es uns, alle unsere Kunden mit einem für sie optimalen Produkt- und Serviceangebot zu bedienen.“

Das Extended Management Team soll dafür sorgen, dass die Hamburg Süd noch flexibler auf veränderte Kundenbedürfnisse und Markttrends reagieren kann. Es wird zudem die nachhaltige, qualitativ hohe Entwicklung der Marke Hamburg Süd vorantreiben. Mit Blick auf die Regionen verfügen die lokalen Managements der Hamburg Süd in mehr als 100 Ländern bereits über große Entscheidungskompetenz, um schnell auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden vor Ort eingehen zu können.

Ein markenübergreifendes Regional Ocean Management Team wird diese Marktvorteile weiter stärken, während die regionale Organisationsstruktur der Hamburg Süd mit der von Maersk zusammengelegt wird. Damit werden Abstimmungsprozesse über alle Maersk-Marken hinweg beschleunigt und die Serviceangebote der Hamburg Süd aufgewertet. Darüber hinaus gewährleistet die neue Struktur eine noch schlagkräftigere Sales-Organisation sowie auch auf dieser lokalen Ebene kürzere Reaktionszeiten und mehr Flexibilität, um auf Markttrends zu reagieren.



Die 1871 gegründete Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft A/S & Co KG – kurz Hamburg Süd – gehört zu den zehn größten Containerreederei-Marken weltweit und ist ein Teil von Maersk, dem weltgrößten Containerschifffahrtsunternehmen. Sie zählt zu den Top-5-Reefer-Marken, gehört zu den Marktführern in den Nord-Süd-Verkehren und bedient alle wichtigen Ost-West-Verkehre.

www.hamburgsud.com; www.maersk.com