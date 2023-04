Der Lufthansa Bodenabfertigungsspezialist LEOS hat den zweiten vollelektrischen Flugzeugschlepper Phoenix E des deutschen Herstellers Goldhofer in seine Schlepper-Flotte aufgenommen.Die beiden rein batterieelektrisch angetriebenen Fahrzeuge sind am Flughafen Frankfurt im Einsatz und können Flugzeuge bis zu einem Startgewicht von 350 Tonnen über kurze und lange Strecken zwischen Abstellflächen, Wartungshangars und Abflugpositionen bewegen.Zusätzliche Besonderheit beim zweiten E-Schlepper: Mit einer Akkukapazität von 165 Kilowattstunden und einer Antriebsleistung von 240 Kilowatt können die E-Schlepper Flugzeuge mit bis zu 25 Stundenkilometern emissionsfrei sowie ohne Lärm bewegen.Die beide E-Schlepper sind „Arbeitstiere“: Über zehn Stunden täglich transportieren sie Flugzeuge über das Vorfeld in Frankfurt.Der täglich benötigte Energiebedarf für die Schleppaufträge ist dabei teilweise doppelt so hoch wie die Akkukapazität.

