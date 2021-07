Lufthansa Cargo: Zwei A321-Frachter für den E-Commerce

Lufthansa Cargo investiert in den Ausbau ihrer Frachtaktivitäten.Ab Anfang 2022 bietet das Unternehmen den Kunden zusätzliche Kapazitäten in Europa, hervorgerufen durch den dauerhaften Umbau von Airbus 321 Passagierflugzeugen zu Frachtern.„Mit den umgerüsteten A321 erfüllen wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach Same Day-Services und stärken unser dichtes Netz an globalen Verbindungen sowie unser Produktangebot weiter", sagt Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Cargo.Die zweimotorigen Mittelstreckenflugzeuge erhalten dafür große Frachttüren, damit auch auf dem Hauptdeck der Transport von Containern ermöglicht wird.Zunächst ist der Umbau von zwei Airbus Flugzeugen geplant.

