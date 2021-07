Lufthansa Cargo modernisiert RFS-Stacker in Frankfurt

Lufthansa Cargo wird das Logistikzentrum an ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt im Zuge ihres Infrastrukturprogramms „LCCevolution“ modular weiterentwickeln und erneuern.Parallel erfolgen derzeit neben dem Neubau des Kunstlagers mehrere vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des zentralen Hochregallagers im Lufthansa Cargo Center.Die Umbaumaßnahmen in den Bereichen Mechanik, Steuerung und IT-Systeme des rund 20 Jahren alten RFS-Hochregallagers starten im zweiten Quartal 2022.Zwei Regalbediengeräte werden durch neue Technologie ersetzt.Die Moving Truck Docks, die für die Be- und Entladung der Lkw mit ULDs notwendig sind, werden ebenfalls modernisiert.

