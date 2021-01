Lufthansa Cargo erneuert Heimatdrehkreuz in Frankfurt

Lufthansa Cargo nimmt die modulare Weiterentwicklung und Erneuerung des Logistikzentrums am Heimatdrehkreuz Frankfurt in Angriff.Der Aufsichtsrat des deutschen Luftfrachtunternehmens hat entsprechende Investitionen in ein umfassendes Infrastrukturprogramm am Standort beschlossen.Die komplette Modernisierung des Lufthansa Cargo Centers hat soeben begonnen und soll 2028 abgeschlossen sein.„Mit dieser Erneuerung unseres Logistikzentrums investieren wir in unseren Luftfrachtstandort Frankfurt und schaffen so die baulichen Voraussetzungen für eine noch schnellere und effizientere Luftfracht.Damit machen wir auch die Arbeitsplätze an unserem wichtigsten Logistikstandorts in Deutschland zukunftssicher“, erklärt Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender der Frachtfluglinie.

