Lufthansa Cargo bekommt „ArtCube“ für Kunstsendungen

Neubau des Kunstlagers gehört zu den ersten Schritten des modular geplanten Infrastrukturprogramms „LCCevolution“ am Hub Frankfurt.

Lufthansa Cargo hat am 10.Mai den Grundstein für den Bau eines neuen Kunstlagers am Frankfurter Flughafen gelegt.Der „ArtCube“ verfügt künftig über 168 m² Fläche für die fachgerechte Lagerung wertvoller Kunstwerke aller Art.Die Inbetriebnahme ist zum Jahresende geplant.„Wir wissen um die besondere Verantwortung im Umgang von Kunstwerken, die nicht nur wertvoll, sondern in der Regel einzigartig und unwiederbringlich sind.