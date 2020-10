Loxx Logistics unterstützt weitere Annäherung der Märkte

Am 22. Oktober 2020 ist Loxx Logistics der „Initiative für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok“ beigetreten. Daran geknüpft ist die Zielsetzung, Zollverfahren und technische Regulierungen zwischen den Ländern zu vereinfachen. Während einer Videokonferenz unterzeichnete Ulrich Schröder, Geschäftsführer der Loxx Logistics GmbH, das Memorandum. Fünf weitere Unternehmen traten der Initiative an diesem Tag bei.

„Uns ist es ein wichtiges Anliegen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zwischen der Europäischen Union (EU) und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) zu unterstützen. Wir waren bereits auf dem osteuropäischen Markt aktiv, als die Welt noch in einen Ost- und einen Westblock aufgeteilt wurde. Daher ist uns eine Annäherung der Märkte – auch jenseits von Sanktionen – ein wichtiges Anliegen“, sagt Ulrich Schröder.

Seit den frühen 1980er-Jahren ist das mittelständische Logistikunternehmen aus Gelsenkirchen auf dem osteuropäischen Markt aktiv und realisiert Verkehre bis nach Sibirien. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit vereinfachten Rahmenbedingungen für den Warentransport würde das Transportaufkommen deutlich erhöhen und Abläufe vereinfachen.

Für Loxx Logistics ist die Unterstützung der Initiative ein wichtiges Zeichen – besonders in turbulenten Zeiten. Trotz der Corona-Krise konnte das Unternehmen alle Stückgutlinien von und nach Gelsenkirchen europaweit aufrechterhalten, auch Richtung Osteuropa. Die Initiative rückt diese wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen in den Fokus. 2015 wurde sie gegründet und wird mittlerweile von nahezu 100 Unternehmen und Verbänden aus Ländern der EU und EAWU unterstützt.

Seit 1977 ist Loxx am Logistikmarkt tätig. Heute gehören sieben Gesellschaften an sechs Standorten (Gelsenkirchen, Pleidelsheim/Stuttgart, Warschau, Poznań, Katowice in Polen und Moskau zur Gruppe. Das mittelständische, inhabergeführte Logistikunternehmen spezialisiert sich auf die Stückgutbeförderung in ganz Europa, Vorder- und Zentralasien sowie bis nach Nordafrika.

Über die Jahre hat Loxx das Dienstleistungsportfolio so ausgebaut, dass es zu einem Full-Service-Dienstleister für viele logistische und speditionelle Dienstleistungen geworden ist. Dazu gehören Bahntransporte, Luft- und Seetransporte, Logistikdienstleistungen an den Standorten Gelsenkirchen, Pleidelsheim (Stuttgart) und Warschau, Verlagerungen von Anlagen und deren Teilen und Projektlogistik, für alle wo nötig inklusive der Zollabwicklung und Einholung von Genehmigungen.

www.loxx.de