Lokomotion: Ruby van der Sluis neue Allein-Geschäftsführerin

12.01.2026

Das Unternehmen zählt zu den führenden Traktionären im alpenquerenden Schienengüterverkehr auf der Brenner- und Tauernachse.

Lokomotion: Ruby van der Sluis neue Allein-Geschäftsführerin Bild: Lokomotion GmbH
Armin Riedl, Gründungsgeschäftsführer der Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH mit Sitz in München, hat sein Amt zum 31.Dezember 2025 niedergelegt.Seine Aufgaben übernimmt Ruby van der Sluis, die seit 1.Jänner.2023 mit ihm gemeinsam die Geschäfte geführt hat.

